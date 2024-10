Fungaiolo disperso nei boschi di Beverone: ritrovato dopo un pomeriggio di intense ricerche

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi per un uomo di 69 anni che ha smarrito la via nei boschi di Beverone e per rintracciarlo sono stati mobilitati il Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e l’elicottero Drago. Si tratta del secondo intervento di soccorso in una giornata, in quella stessa zona della Val di Vara. Venendo a oggi pomeriggio, l’uomo era in compagnia della moglie quando nella ricerca di funghi le loro strade si sono separate. La donna è ritornata alla vettura, il marito invece non è più tornato indietro, perché aveva perso l’orientamento, ha chiamato i soccorsi e quindi sono scattate le ricerche quando il sole era ancora alto.

Si è trattato di un intervento complesso, sulle sue tracce si sono messi i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Liguria, i Vigili del fuoco e anche l’elisoccorso Drago. Stando a quanto riferito la ricerca non è stata semplice in quanto l’uomo, dopo essere stato individuato attraverso lo smartphone, ha iniziato a spostarsi. Tutti gli uomini hanno battuto palmo a palmo la zona e quasi in contemporanea il 70enne è stato avvistato sia dall’elicottero mentre era riuscito ad uscire dal bosco seguendo i tubi che lo hanno portato alle vicinanze di alcune cisterne. Un percorso accidentato lungo il quale si è imbattuto anche in uno smottamento alla fine si è ritrovato sulla strada proprio nei pressi di un mezzo del Soccorso alpino. I tecnici lo hanno raggiunto lì, caricato in macchina per un tratto e portato a Beverone dove lui aveva lasciato il suo mezzo e c’era la moglie ad attenderlo. Le sue condizioni di salute sono buone.

In proposito parte anche un appello dal Soccorso alpino: “È sempre importante dopo essere stati individuati attraverso il cellulare non farsi prendere dal panico r non spostarsi ma facilitare le operazioni dei soccorritori attendendone l’arrivo”.

