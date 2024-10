Gavette, una vasca di arsenico e amianto sotto la rimessa: “Nessun pericolo ma rivedremo il progetto”

Genova. Verrà probabilmente ridimensionata la nuova rimessa Amt delle Gavette, destinata in futuro a ospitare una cinquantina dei bus elettrici in servizio sugli assi di forza, dopo il ritrovamento nel sottosuolo di una vasca di arsenico e parti di amianto che impediscono di operare in sicurezza. È quanto riferisce l’assessore alla Mobilità Matteo Campora che ieri ha incontrato i sindacati, tutti in allarme per la sicurezza dei lavoratori che ancora operano nella parte di impianto sgombra dal cantiere.

“Stiamo verificando che di tipo di interventi fare. Voglio precisare che non c’è nessun pericolo per la salute, né per i dipendenti di Amt né per gli studenti della scuola vicina. Tutto il materiale è sottoterra, soffocato dal cemento”, assicura Campora. Il caso è esploso negli scorsi giorni dopo che Ireos, la società incaricata delle bonifiche ambientali, ha trasmesso ad Arpal e Asl i risultati delle analisi periodiche che hanno evidenziato valori superiori alle attese.

