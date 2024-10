In Liguria 500 incidenti stradali ogni 100.000 abitanti: è il numero più alto d’Italia

Genova. Sono stati 7.530 gli incidenti stradali in Liguria nel 2023, con 55 morti e 9.194 feriti: numeri che posizionano la Liguria all’undicesimo posto nella classifica delle regioni italiane più pericolose a livello di sicurezza stradale. I dati sono di Istat, che con Aci li ha elaborati per diffondere il rapporto 2023 sugli incidenti stradali in Italia.

La provincia di Genova è, senza tante sorprese, quella in cui si sono verificati più incidenti: 4.595 in totale, con 21 morti e 5.482 feriti. Seguono Savona con 1.259 incidenti, 14 morti e 1.598 feriti, Imperia con 986 incidenti, 13 morti e 1.216 feriti, La Spezia con 690 incidenti, 7 morti e 898 feriti. Il tasso di mortalità nella provincia è di 2,6 persone ogni 100.000 abitanti, quello di incidentalità 563,5 ogni 100.000 abitanti.

» leggi tutto su www.genova24.it