Apre oggi un nuovo spazio Penny a Sarzana, nella provincia di La Spezia. Con una superficie di vendita di circa 900 mq, il nuovo negozio è situato in Via Boettola II Traversa affacciato sulla Via Cisa che è l’arteria principale che collega il vicino comune di Santo Stefano Magra e il centro cittadino di Sarzana. Il punto vendita di Sarzana, è il sesto nella provincia, dopo i tre negozi nella città di La Spezia, lo spazio di Arcola e il punto vendita di Luni.

Il punto vendita, che vanta un’offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, conta circa 2000 referenze e punta principalmente sui freschi e super freschi, valorizzando i produttori locali e le eccellenze tipiche del territorio. L’apertura del nuovo negozio prevede circa 10 collaboratori, tra nuovi assunti sul territorio e crescite interne dal vicino negozio. Il negozio è aperto al pubblico dal lunedì al sabato: 8:00 – 20:30; domenica: 8:00 – 13:00 e 15:00 – 20:30.

L’articolo Inaugurato il nuovo Penny a Sarzana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com