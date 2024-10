Incidenti e caos in autostrada, Toti (Liguri a Testa Alta): “Si riattivi il piano emergenziale del traffico”

Genova. Anche Fabio Tosi, candidato consigliere nella lista civica Liguri a Testa Alta a sostegno di Andrea Orlando, interviene sui numerosi incidenti stradali che si sono verificati negli ultimi giorni in autostrada, chiedendo che venga attivato un piano emergenziale del traffico.

“In questi giorni assistiamo a continui e ripetuti incidenti nei nostri tratti autostradali che causano pesanti disagi a chi lavora, per chi si sposta per effettuare visite o esami negli ospedali della nostra regione e in stagione a chi sceglie la nostra regione per trascorrere le proprie vacanze – è il commento di Tosi – Dobbiamo porci delle domande e trovare delle soluzioni, per evitare questi disagi. La destra che ha passato anni a criticare il Governo di cui non faceva parte ha mai avanzato proposte serie? Non che io ricordi”.

