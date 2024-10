Investimenti, traffici e personale, l’Autorità di sistema portuale smentisce l’accusa di aver “fagocitato” Marina di Carrara

L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, alla luce di quanto uscito sugli organi di stampa in questi giorni, ritiene opportuno precisare, e in alcuni casi confutare, alcuni dati che offrono una visione di quanto fatto dall’ente di Via del Molo per lo scalo di Marina di Carrara che non corrisponde al vero. E lo fa attraverso numeri forniti dagli uffici, facilmente verificabili da tutti gli interessati.

Gli investimenti

Dall’unificazione del sistema delle autorità ad oggi, avvenuto nel 2016, su Marina di Carrara sono stati investiti 95 milioni di euro su un totale complessivo dell’autorità di 238 milioni. Dei 95 milioni di euro impegnati dall’AdSP sul Porto di Marina di Carrara, 57 milioni di euro sono stati finanziati con fondi propri AdSP a fronte di entrate dalle tasse portuali che per lo scalo di Marina di Carrara ammontano al 10% circa del totale delle entrate dell’AdSP.

