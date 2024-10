Nel weekend lo spettacolo del downhill a Genova, ecco tutte le strade chiuse per la gara

Genova. Conto alla rovescia per la Red Bull Cerro Abajo, la gara di urban downhill più spettacolare ed estrema al mondo che si terrà a Genova sabato e domenica lungo un percorso mozzafiato che va dal Righi al centro città passando per Castelletto. Per questo nel weekend scatterà una serie di chiusure stradali, veicolari ma anche pedonali, in modo da permettere lo svolgimento della gara in totale sicurezza.

Lanciandosi fra caruggi e creuse che congiungono le montagne al mare, i rider sulle loro mountain bike dovranno percorrere i due chilometri del tracciato raggiungendo velocità anche di 80 km/h, con l’obiettivo di segnare il miglior tempo. Una scelta non casuale, quella di Genova Capitale europea dello sport 2024, perché la conformazione del capoluogo ligure sembra perfetta per mettere alla prova gli atleti più apprezzati del panorama internazionale, che dovranno sfidarsi in una prova capace di tirare fuori il meglio del loro talento, tra salti e acrobazie incredibili. A maggio il campione Tomáš Slavík era stato avvistato proprio in Castelletto mentre girava il video promozionale.

