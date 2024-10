Celle Ligure. Non si ferma la catena di incidenti sulle autostrade liguri e savonesi: nel tardo pomeriggio di oggi ad essere interessato il tratto di galleria poco prima dell’uscita a Celle Ligure, in direzione Savona, sulla A10.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 15, si è verificato uno scontro tra due auto, per cause ancora in via di accertamento.

