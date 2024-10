Nuova stazione ferroviaria marittima, FdI: “Savona motore pulsante di scelte strategiche che portino benefici all’interno territorio”

Savona. “Le recenti novità riguardanti lo sviluppo della ‘Stazione a Mare‘ e l’orientamento del traffico rinfuse verso la svolta ferroviaria, aggiunte alla ripresa dei cantieri dell’Aurelia bis e del casello autostradale di Bossarino, sono un segnale che le progettualità a Savona potrebbero segnare una svolta cittadina”. Lo dicono in una nota Simone Gattini e Giuseppe Giordanella, rispettivamente presidente e vice presidente del circolo territoriale di FdI “Savona Tricolore”.

“È politicamente d’obbligo pensare Savona capoluogo di provincia, motore pulsante, centro istituzionale e rappresentativo di un territorio vasto formato dalle specificità di 69 comuni. Bisogna pensarla come una città che dovrà essere necessariamente moderna, per essere tale Savona deve traguardare gli obiettivi strategici che da molti anni soni rimasti irrisolti, per raggiungere i quali serviranno scelte coraggiose, pianificazione e progettazione territoriale ed urbanistica”.

» leggi tutto su www.ivg.it