Regionali, Bozzano: “La chiusura del carcere di Savona è un errore che pesa sul territorio”

Savona. “Oggi Orlando per la campagna elettorale chiede più sicurezza per la Liguria, ma da Ministro ha chiuso la casa circondariale di Savona, le Centrali Operative della Polizia Penitenziaria ed il Provveditorato Regionale di Genova”, in vista delle prossime elezioni regionali, il consigliere regionale Alessandro Bozzano, candidato di Vince Liguria – Bucci Presidente, pone l’accento sulla grave problematica carceraria che affligge la Provincia di Savona.

“Un tema di fondamentale importanza per la sicurezza e la giustizia della nostra comunità, oggi cavalcato dal centrosinistra mostrando ancora una volta la propria ipocrisia. La chiusura della casa circondariale di Savona è avvenuta proprio durante il mandato di Andrea Orlando come Ministro della Giustizia, un provvedimento che ha avuto ripercussioni dirette sulla gestione del sistema penitenziario nella nostra regione, privando la provincia di Savona di una struttura fondamentale e costringendo a un sovraccarico di lavoro le altre carceri, già in difficoltà”.

» leggi tutto su www.ivg.it