Regionali, l’outsider Rollando fa uscire allo scoperto Orlando e Bucci sui centri sociali

Genova. A meno di due settimane dalla fine della campagna elettorale per le Regionali in Liguria, ci voleva il candidato della sinistra – Nicola Rollando, portabandiera di Per l’Alternativa, – a sollevare un tema come quello della sopravvivenza dei centri sociali. Rollando, durante il confronto tra candidati presidente organizzato da Telenord, ha giocato il suo jolly, la domanda agli altri avversari, chiedendo ad Andrea Orlando e Marco Bucci, candidati del centrosinistra e del centrodestra, le rispettive posizioni sull’argomento.

Rollando, che ha definito “repressivo” e “poliziesco” l’atteggiamento fino a qui dimostrato nei confronti di realtà come lo Zapata, il Buridda e il Terra di Nessuno – tutti centri sociali genovesi sfrattati più o meno recentemente, e in circostanze diverse tra loro – e ha sottolineato l’importanza di queste realtà come punto di riferimento sociale e culturale per la popolazione più giovane.

