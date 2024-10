Regionali, Patto civico riformista: “Dopo le inaccettabili parole di Bucci, ecco come contrastare denatalità e invecchiamento”

Liguria. Le ricette per rilanciare l’attrattività della Liguria illustrate questa mattina in una conferenza stampa di Azione per Patto Civico Riformista per Andrea Orlando presso il point del candidato presidente in via Scurreria a Genova.

“Ricette strutturali- dice Cristina Lodi, consigliera comunale è candidata di Azione per il Patto Civico Riformista – non certo come le dichiarazioni del candidato Bucci che con la frase di ieri mette in evidenza non solo l’incapacità a capire la realtà e ad affrontarla ma anche un preciso intento di non aver fatto e non voler far nulla a sostegno delle famiglie e del loro benessere”.

