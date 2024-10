Resistere e Creare, per il decennale della rassegna sulla danza alla Tosse si torna alle Origini

Genova. Un ritorno alle Origini della danza in occasione della decima edizione della rassegna Resistere e creare al Teatro della Tosse, che ha in cartellone nomi di grande richiamo e proposte per tutti i gusti.

Origini è appunto il titolo dell’edizione di quest’anno e la direttrice artistica Marina Petrillo (che dirige la rassegna insieme a Linda Kapetanea e Jozef Fruceck) spiega di cosa si tratta: “Ci siamo concentrati sulla base della danza come movimento naturale di animali e bambini senza un pensiero strutturato. Invece che puntare sull’estetizzazione del gesto siamo andati a cercare ciò che comunque appartiene all’uomo, che è più semplice di quello che sembra. Un istinto legato alla necessità di socialità della danza in cui i corpi in una coreografia sono posti anche in contrapposizione con un corpo solo”. Un ritorno, dunque, al movimento ‘essenziale’.

