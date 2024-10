Savona, spaccio di cocaina: 47enne pregiudicato e irregolare arrestato dalla polizia di Stato

Savona. A Savona, domenica sera i poliziotti delle volanti, hanno arrestato un quarantatreenne straniero, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che nella serata, durante il servizio di pattugliamento, gli operatori in transito sulla Via Aurelia hanno proceduto al controllo dell’uomo, che in un primo momento ha cercato di allontanarsi.

Intercettato dagli operatori, lo straniero ha fatto cadere a terra un contenitore con all’interno, degli involucri di cellophane di colore bianco, risultati essere a seguito di analisi da parte della Polizia Scientifica, sostanza stupefacente del tipo cocaina.

