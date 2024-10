Serie D, Albenga tempesta perfetta: saluta Mariotti e buona parte della rosa

Si è svolto questa sera il summit tra società, staff tecnico e giocatori dell’Albenga. L’esito per la piazza è stato nefasto. Della squadra che ha incantato in queste prime otto giornate di campionato rimarrà pochissimo. A sorpresa, anche mister Marco Mariotti ha lasciato il club.

Sorpresa perché non si pensava arrivasse già ora l’addio del mister. Ma evidentemente sono davvero numerosi i calciatori che hanno deciso di dire basta. Lo stesso allenatore aveva detto che sarebbe rimasto solo nel caso in cui la rosa non avesse subito perdite ingenti. Ora, stando alla conferenza, dovrebbe per i medesimi motivi abbandonare anche Francesco Virdis.

» leggi tutto su www.ivg.it