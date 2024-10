È già sold-out la nuova hospitality dello stadio Alberto Picco, che questo sabato ospiterà i tifosi dello Spezia che non potranno viaggiare verso Salerno per seguire la sfida della squadra di Luca D’Angelo. Il club ha comunicato come tutti i posti a disposizione siano stati ceduti, invitando pertanto coloro i quali non hanno acquistato il biglietto a non presentarsi allo stadio nel giorno dell’evento.

