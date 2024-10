Vittoria in trasferta per il Volley Colombiera Ameglia Project

Vittoria meritata in una partita durata oltre due ore per il Volley Colombiera Ameglia Project a Santa Margherita Ligure contro il titolatoTigullio sport Team squadra di serie C. Sotto di due set persi 25-21 e 26-24 ma comunque giocati punto su punto, le ragazze di coach Andrea Carli sono riuscite a rimontare vincendo 26-24 e 25-16 e al quinto set per 20-18.

Volley Colombiera Ameglia Project: Michi Agnese, Navalesi Giulia libero, Bernucci Silvia, Bertonelli Lisa, Carrozzo Francesca, Cicalese Sarah k, Della Tommasina Natalie, Lottici Elena, Pescetto Sara, Figoli Linda, Stiaffini Giulia, Raggi Giorgia, Lugari Federica.

