Allerta arancione temporali sullo Spezzino, la situazione delle scuole comune per comune

Prosegue il maltempo sulla Liguria: dopo l’allerta gialla per temporali di oggi, scattata dalle 8 sulle zone A (ponente), B (centro) e D (bacini padani di ponente), e in avvio dalle 16 sulle zone C (levante) ed E (bacini padani di levante), è stata diramata una nuova allerta, che sarà: gialla per tutta la giornata di domani, giovedì 17 ottobre, sulla zona A, gialla su tutto il resto del territorio regionale dalla mezzanotte, per poi diventare arancione per temporali (il massimo grado di allerta per questa tipologia di fenomeni) dalle 9 sui bacini piccoli e medi delle zone B, C, D ed E, e arancione per piogge dalle 15 sui bacini grandi delle zone C ed E. Allerta arancione che dunque riguarderà anche lo Spezzino. E come di consueto in queste situazioni, andiamo a vedere quale sarà la situazione delle scuole.

Giovedì 17 ottobre 2024 – Situazione scuole nei comuni spezzini (da ordinanze e comunicazioni ufficiali)



» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com