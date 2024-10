Amt, lavori finiti nel nuovo capolinea di viale Caviglia: ecco quali bus lo useranno

Genova. Sono ufficialmente conclusi i lavori del nuovo capolinea di viale Caviglia a Brignole, dedicato alle linee extraurbane di Amt. Il restyling ha cambiato il volto dell’area di sosta dove si attestano le linee 702, 715, 725, 726, 727, 728, 774, 775 e 776. In totale, il capolinea può ospitare fino a 15 mezzi.

L’ultima parte di interventi ha reso l’area di sosta ancora più a misura di utente: tra i principali lavori, la realizzazione di nuovi marciapiedi sopraelevati tra le corsie bus, l’installazione di otto pensiline e la posa di sei pannelli informativi e di una palina elettronica. L’accesso ai mezzi da parte dei passeggeri avverrà in totale comodità e sicurezza attraverso i nuovi marciapiedi pedonali, che delimitano anche le corsie di marcia. Per ciascuna corsa sono esposti gli orari di partenza e arrivo, il numero del capolinea di partenza, la destinazione, le caratteristiche del servizio e ogni altra informazione utile per il passeggero.

