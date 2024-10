Asl-4: allerta arancione, le ulteriori misure adottate

Dall’ufficio stampa della Asl-4

L’Unità di Crisi in staff alla Direzione della ASL4 si è consultata ed ha disposto l’attuazione delle misure previste dal Piano Interno correlato alla gestione dell’Allerta Meteo (PIAM – reperibile sul sito internet aziendale e sul Portale del Dipendente ASL 4, Procedura_Allerta_Meteo.pdf) sulla base del bollettino meteo fornito da ARPAL e della conseguente dichiarazione emanata dal Settore della Protezione Civile della Regione Liguria sul territorio del Tigullio (zona di allertamento C) e delle aree interne (zona di allertamento E) per tutta la sua durata dello stato di:

» leggi tutto su www.levantenews.it