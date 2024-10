Chiavari: sabato 19 incontro col Partito Popolare del Nord

Il Partito Popolare del Nord Liguria organizza un incontro pubblico sul tema dell’autonomia, che si terrà a Chiavari sabato 19 ottobre presso il Gran Caffè Defilla, a partire dalle ore 18. L’evento sarà un’importante occasione di confronto aperto con i cittadini sulle prospettive dell’autonomia e le sue implicazioni per il futuro del nostro territorio.

L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti del Partito Popolare del Nord come il segretario regionale della Liguria Vittorio Mazza e il segretario regionale del Piemonte Domenico Comino, nonché la candidata presidente alla Regione Liguria Maria Antonietta Cella (foto), che interverrà per spiegare la visione della nostra lista in merito all’autonomia e alle opportunità che questa può offrire per lo sviluppo locale. Saranno presenti anche Roberto Gremmo storico, politico e giornalista, Paolo Grimaldi di Patto per il Nord e Roberto Castelli segretario federale del Partito Popolare del Nord.

Temi principali dell’incontro:

Come l’autonomia può influenzare la gestione delle risorse regionali

Opportunità e sfide per le imprese, i servizi pubblici e i cittadini

La nostra proposta per un’autonomia responsabile e inclusiva

Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni e i rappresentanti del territorio a partecipare e a contribuire con le loro domande e idee. Crediamo fermamente che il dialogo e la partecipazione siano fondamentali per costruire un futuro più equo e sostenibile per la nostra regione.

Per ulteriori informazioni, potete contattarci al 3382868600 o via email a segreteria@partitopopolaredelnord.org.

Vi aspettiamo per un incontro di grande rilevanza per il nostro territorio!