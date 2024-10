Controlli sanitari gratuiti a Calice al Cornoviglio con l’ambulatorio mobile della Croce Rossa

Ritorna nelle frazioni di Calice al Cornoviglio l’ambulatorio mobile della Croce Rossa della Spezia, per la sedicesima tappa di “Operazione Donatella”, il tour sanitario della CRI che negli ultimi mesi ha visitato non solo frazioni e quartieri della città, ma anche la Val di Vara e Porto Venere, offrendo controlli sanitari gratuiti aperti a tutta la popolazione. Dopo aver toccato a fine settembre le frazioni a valle della frana che ha interrotto la strada provinciale SP8, la Croce Rossa ha deciso di tornare a Calice con il suo ambulatorio mobile, questa volta nelle frazioni a monte della frana, per alleviare i disagi dei cittadini nel raggiungere i presidi sanitari del territorio a causa dell’emergenza viabilità.

Domenica 20 ottobre le infermiere volontarie e il medico specialista della Croce Rossa per tutta la giornata resteranno a disposizione della popolazione per controlli sanitari gratuiti e misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo. Ecco il cronoprogramma delle visite organizzate nelle frazioni di Calice: dalle 9.00 alle 10.00 l’ambulatorio mobile della Croce Rossa sarà a Borseda, dalle 10.30 alle 12.00 a Villagrossa, dalle 13.30 alle 15.00 a Santa Maria e dalle 15.30 alle 17.00 a Calice Castello (gli orari potranno subire piccole variazioni in relazione al numero delle persone che parteciperanno allo screening). Gli abitanti delle altre frazioni di Calice potranno recarsi nel luogo di sosta più vicino dell’ambulatorio mobile negli orari indicati.

