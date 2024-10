Decine di frane e smottamenti, savonese nel ciclone del maltempo: Val Maremola e Valbormida in ginocchio

Provincia. Giornata da incubo per la viabilità savonese, dove il maltempo ha creato forti criticità in tutta la provincia di Savona. La Val Maremola (Tovo S. Giacomo in particolare) e il territorio Valbormidese sono state tra le zone più colpite da questa prima ondata di maltempo (in attesa dell’allerta gialla/arancione prevista per la giornata di domani, giovedì 17 ottobre).

Nel corso dell’allerta gialla si sono registrati allagamenti diffusi, che hanno costretto le autorità locali a chiudere diversi tratti stradali, ma anche interruzioni di servizi, con i primi disagi già dalla mattinata.

