Due violente aggressioni, armato di forbici, in centro città: giovane arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio e rapina aggravata. Queste le accuse mosse nei confronti di un uomo arrestato dalla Squadra mobile, nella giornata di ieri, dando esecuzione al mandato di arresto emesso dal Gip Lottini. L’uomo finito in manette è ritenuto responsabile di due aggressioni in centro città, una delle quali sfociata nel ferimento di un uomo poi operato d’urgenza nel reparto di neurochirurgia del San Martino di Genova. La prima aggressione risale allo scorso 2 ottobre ed era avvenuta in Via del Prione durante una lite per futili motivi. Era rimasto ferito un cinquantenne egiziano colpito alla testa, al viso e al torace con un paio di forbici.

La seconda aggressione risale a due giorni dopo quando un quarantenne italiano era stato aggredito mentre beveva una birra sugli scalini d’entrata del Centro d’Arte Moderna e Contemporanea. Avvicinato da un giovane che aveva iniziato a colpirlo senza motivo, prima di allontanarsi dopo averlo rapinato delle cuffiette Airpods. Anche in questo caso l’aggressore aveva con sé un paio di forbici che spuntavano da una tasca posteriore dei pantaloni.

Le immagini del circuito di videosorveglianza urbano riferite al secondo episodio hanno avuto un ruolo determinate, infatti, la Squadra mobile ha rintracciato il giorno successivo un 27enne di origine marocchina che, per aspetto e andatura, ricordava l’autore delle aggressioni e che è stato trovato in possesso di un paio di forbici lunghe oltre 20 centimetri che sono state sequestrate e che gli sono valse una prima denuncia per possesso di oggetto atto a offendere.

Le vittime lo hanno poi riconosciuto come il loro aggressore. Così il gip Tiziana Lottini del Tribunale della Spezia ha disposto l’arresto per i reati di tentato omicidio, rapina e lesioni personali con le aggravanti di essere stati commessi per futili motivi e con arma. L’arresto è scattato ieri nel Quartiere Umbe

L’articolo Manovre pericolose e quattro chili di cocaina in una busta: trentenne arrestato in A12 proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com