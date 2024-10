Elezioni regionali: Bogliolo propone il Bonus sport da 300 euro

Liguria. Federico Bogliolo, candidato alle elezioni regionali in Liguria del 27 e 28 ottobre, rinnova il suo impegno a favore dello sport come elemento centrale della vita delle comunità locali. Rivolgendosi ai cittadini, alle famiglie e alle associazioni sportive, Bogliolo presenta una serie di proposte per sostenere lo sport come veicolo di inclusione sociale, salute e sviluppo del territorio.

“Credo fortemente che lo sport rappresenti un’opportunità per migliorare il benessere individuale e sia uno strumento fondamentale per la coesione e l’inserimento sociale. È per questo che, nel mio programma, ho previsto misure concrete per incentivare la pratica sportiva per tutti,” ha affermato Bogliolo.

» leggi tutto su www.genova24.it