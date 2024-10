Emergenza freddo, Caritas cerca volontari per le attività di aiuto ai senza fissa dimora

Genova. Come ogni anno, anche per l’inverno 2024/25 Caritas diocesana promuove gli interventi che la diocesi mette in atto a favore delle persone senza dimora che restano in strada nei mesi più freddi.

Tre accoglienze straordinarie con 48 posti in più tra novembre e aprile; ricerca di nuovi volontari per coprire le notti; raccolte di coperte, sacchi a pelo e zaini per coloro che non riescono comunque a trovare un posto al caldo; attivazione di una raccolta fondi per sostenere i costi dell’accoglienza. Volontariato, donazioni, raccolte: segni concreti di una condivisione quanto più diffusa.

