“Morire con fierezza, se non è più possibile vivere con fierezza. La morte scelta di propria volontà, la morte attuata al momento giusto, in chiarezza e serenità, in mezzo a figli e testimoni: cosicché sia ancora possibile un reale congedo, quando colui che si accomiata è ancora presente, come pure una reale valutazione di quel che si è raggiunto e voluto, una somma della vita” scrive nel 1888 Friederich Nietzsche in Il crepuscolo degli idoli. Le argomentazioni nietzscheane non sono certo nuove se un grande stoico latino, Seneca, nelle sue Lettere a Lucilio, già nel primo secolo dopo Cristo affermava che “il bene non consiste nel vivere, ma nel vivere bene”; certo, l’affermazione del filosofo latino implicava un’ampia riflessione etica, ma ben si collega al concetto di dignità della vita e diritto di scegliere se proseguirla. Potremmo sinteticamente affermare che la vita è e deve rimanere un diritto e non mai un dovere. Lo stesso Seneca sosteneva che la vita non deve essere conservata a ogni costo, ma solo se risponde a un giudizio di qualità che, mi sembra importante chiosare, non può essere determinato da altri se non dal soggetto protagonista.

In effetti la questione, vista nella prospettiva del diritto, dovrebbe riguardare il singolo individuo e non l’intera collettività; credo che sia doveroso e comprensibile che le scelte individuali siano normate da un diritto comune se queste riguardano l’insieme di persone che convivono all’interno di un meccanismo di reciprocità che fonda il diritto collettivo, al contrario, scelte che non ricadono sugli altri non capisco perché debbano diventare oggetto di leggi omogenee all’intera comunità. Comprendo anche che sia necessario un minimo di buon senso al riguardo, decidere se viaggiare in auto tenendo la destra della carreggiata oppure l’opposto non può essere visto come un diritto di libertà poiché interagisce con gli altri utenti, ma anche l’indossare il casco, certo non è un agire pericoloso se non per chi non lo porta, ma può comportare costi per tutti e certo non sarebbe umana una legge che obblighasse a non curare chi subisse un incidente e non indossasse il casco o, secondo la medesima logica, non avesse allacciato la cintura di sicurezza in auto. Ma torniamo al tema.

Ancora nel 1859, nel suo Saggio sulla libertà, John Stuart Mill scriveva: “Troverai anche uomini che hanno fatto professione di saggezza e sostengono che non si debba fare violenza a sé stessi; per loro il suicidio è un delitto: bisogna aspettare il termine fissato dalla natura. Non si accorgono che in questo modo si precludono la via della libertà? Averci dato un solo ingresso alla vita, ma diverse vie di uscita è quanto di meglio abbia stabilito la legge divina. Dovrei aspettare la crudeltà di una malattia o di un uomo, quando posso invece sottrarmi ai tormenti e stroncare le avversità?” e mi sembra un’argomentazione estremamente logica, ma credo importante distinguere tra il suicidio tout court e l’eutanasia, il primo è un atto disperato che comporta dolore, è figlio della solitudine, dell’impossibilità di condividere; nel secondo caso, come è chiaro dall’etimologia del termine, si tratta di una buona morte, senza sofferenza, a seguito di una scelta ponderata, certo non facile, ma figlia della libera volontà del soggetto, quando è possibile, o di persone che lo amano, circondato dagli affetti e, soprattutto, si tratta di una morte che ti consente la dignità prima che la ferocia di una malattia te la tolga. Posso anche ascoltare le voci di chi, come Marcello Veneziani, sostiene che non si possa pretendere “la complicità della legge”, ma non è questo il problema, al contrario, troppo spesso la legge è complice delle grandi organizzazioni sanitarie, di interessi che trasformano esseri umani in cavie o in fonte di enormi guadagni

