Giardini Govi, scontro in aula sul progetto “fantasma”: ora la discussione torna in municipio

Genova. Si infiamma la querelle poltico-istituzionale sul destino dei Giardini Govi di Punta Vagno, il cui destino è legato a doppio filo con i lavori di ammodernamento del depuratore sottostante, i quali, oltre a rinnovare i macchinari, rimodelleranno la copertura, andando quindi a cambiare il volto di una delle aree pubbliche più frequentate dai genovesi.

Dopo l’uscita informale delle prime ipotesi progettuali – che prevedevano la riorganizzazione degli spazi con l’inserimento di non meglio specificati campi da padel al posto di aree oggi liberamente fruibili – e dopo la levata di scudi dei cittadini – che hanno raccolto in pochi giorni centinaia di firme per “difendere” le aree pubbliche, il tema è arrivato oggi in commissione consiliare a Palazzo Tursi.

