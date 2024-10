Il Comune mette in vendita 38mila metri quadrati alle Casermette: base d’asta poco superiore ai 2 milioni di euro

Un fabbricato indipendente a uso abitazione da ristrutturare, un appezzamento di terreno non edificabile in Via dei Colli e un altro in Via XXI Reggimento Fanteria, ma soprattutto i 38mila metri quadri del compendio delle Casermette sul quale si appresta a nascere il Distretto della nautica di Pagliari – Fossamastra frutto della convenzione siglata nei mesi scorsi tra Comune della Spezia, Autorità di sistema portuale e consorzio “Sinergie nautiche Levante ligure”. Sono questi i lotti che l’amministrazione comunale batterà all’asta venerdì 13 dicembre alle 10, con il termine per la presentazione delle offerte fissato per le 12 del giorno precedente.

Il lotto in questione, che il Comune ha deciso di alienare con un prezzo base di 2 milioni e 164mila euro, è denominato “ex Fusione Tritolo” e si sviluppa all’interno degli oltre 58mila metri quadri oggetto della concessione che Palazzo civico aveva concesso al consorzio per la realizzazione del progetto, tanto che nella stessa documentazione che accompagna le tavole di inquadramento urbanistico si specifica che “l’aggiudicatario dovrà mantenere in essere il contratto di concessione e il successivo accordo modificativo stipulato tra società privata e amministrazione comunale”.

