Italia Under 21 all’Europeo: Bertola migliore in campo, Pio sostituito dopo 53′

C’è anche un po’ di Spezia nella qualificazione dell’Italia Under 21 al prossimo Europeo di categoria, che si disputerà quest’estate tra giugno e luglio. Gli azzurrini, pareggiando per 1-1 a Trieste contro l’Irlanda, strappano il pass per il torneo estivo, anche grazie alle prestazioni dei due spezzini Pio Esposito, trascinatore con diverse reti nelle ultime partite, e Nicolò Bertola. A sorpresa titolare, il difensore dello Spezia è risultato essere il migliore in campo della sfida tra la nazionale del CT Carmine Nunziata e gli irlandesi, a conferma del grande inizio stagione avuto con la maglia delle Aquile. Una buona prova anche per Pio, sostituito al 53′ dopo tanta lotta contro gli avversari.

