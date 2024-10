La creatività delle scuole primarie per il nuovo calendario dell’Emporio della Solidarietà

C’è tempo fino a giovedì 31 ottobre per partecipare al concorso L’Emporio della Solidarietà e le 4 stagioni – Calendario 2025, rivolto alle scuole primarie della provincia della Spezia e della Lunigiana. Il market solidale, un servizio di Caritas Diocesana della Spezia, Sarzana e Brugnato – gestito dalla cooperativa La Piccola Matita Onlus – promosso e sostenuto da Fondazione Carispezia insieme ai Distretti sociosanitari provinciali e dalla Società della Salute della Lunigiana, invita gli studenti a mandare il proprio contributo, dando spazio alla creatività: sono 4 i disegni richiesti da abbinare ad altrettante filastrocche, dedicati al tema dell’alimentazione nelle quattro stagioni.

Alcuni istituti comprensivi hanno già aderito all’iniziativa, nata per promuovere la cultura della solidarietà e per diffondere il progetto dell’Emporio sul territorio, sensibilizzando anche le nuove generazioni sul tema dell’emergenza alimentare. I migliori elaborati, selezionati da rappresentanti dell’Emporio della Solidarietà e da esperti in Grafica e Comunicazione, comporranno il calendario 2025 del market, nato nel 2013 per aiutare persone e famiglie in temporanea difficoltà economica. Alle scuole vincitrici sarà riconosciuto un premio in materiale didattico, acquistato con il contributo di Fondazione Carispezia e scelto in accordo con i rispettivi Dirigenti Scolastici.

