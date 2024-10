Maxi inchiesta sugli appalti: tra i regali le cene gratis allo stabilimento balneare della polizia in cambio della gestione del ristorante

Genova. E’ stato il provveditore alle opere pubbliche Vittorio Maugliani a dare il via con un esposto all’inchiesta che ha portato ieri a 20 perquisizioni tra dirigenti e dipendenti pubblici e imprenditori per gli spezzatini negli appalti. Maugliani, appena insediato nell’agosto del 2021, aveva notato che una serie di appalti erano stati spezzati apparentemente senza giustificazione per rimanere sotto la soglia dei 40mila euro e quindi per consentire affidamenti diretti senza gara.

Da lì il gruppo Economia della Procura di Genova coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Pinto e il gruppo Pubblica amministrazione coordinato dal collega Vittorio Ranieri Miniati hanno cominciato a indagare. Nel tempo sono arrivati una serie di riscontri circa i presunti favori che i dirigenti e i dipendenti pubblici ricevevano per assegnare gli appalti una gruppo di aziende.

