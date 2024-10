Meteo, Limet avverte: attesa linea di convergenza sul settore centrale, possibili criticità idrogeologiche

Liguria. La Liguria entra ufficialmente in un peggioramento dai connotati pienamente autunnali, con precipitazioni intense e durature in questa seconda parte di settimana. Il terreno è già saturo, per cui occorrerà fare particolare attenzione a fenomeni di dissesto idrogeologico e criticità sparse sul centro della regione.

Il Limet avverte che potrebbero verificarsi criticità di carattere idrogeologico nei bacini medio-piccoli del settore centrale. Criticità di tipo idraulico sul settore centrale e possibili fenomeni di dissesto nelle zone interessate dalle precipitazioni più intense. Inoltre sono previste cumulate pluviometriche localmente superiori ai 150 mm entro la mezzanotte di giovedì nelle zone interessate dalla linea di convergenza.

