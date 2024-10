Mugnani in Consiglio comunale: “Passerella sul Calcandola irrealizzabile sia dal punto di vista tecnico che economico”

“La passerella provvisoria sul Calcandola non si può fare dal punto di vista economico né da quello tecnico nella posizione che ci viene chiesta. Se anche ci fossero state le condizioni economiche la collocazione più adeguata sarebbe stata troppo in prossimità del ponte nei pressi di Porta Parma e quindi non avrebbe avuto senso”. Così il dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Sarzana Mugnani, intervenuto in Consiglio comunale nel corso della mozione presentata dall’opposizione (alla quale la maggioranza ha aggiunto un’incidentale) per discutere della situazione dell’attraversamento di via Falcinello, chiuso in vista dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte con conseguenti e noti disagi per i residenti. Mugnani, rispondendo alle domande dei consiglieri di entrambi gli schieramenti, ha spiegato come “La passerella sostitutiva avrebbe trovato difficoltà ad avere un punto di sbarco in quanto sarebbe servita una sponda in grado di reggere anche in caso di forti temporali”, soffermandosi anche sull’aspetto dei costi: “Sarebbe costata almeno duecentocinquantamila considerando tutte le spese mentre il progetto complessivo era stato finanziato senza prevedere nel quadro economico l’allestimento di una passerella sostitutiva”.

