Orlando agli imprenditori spezzini: “Convinto dell’importanza della concertazione. Cinque Terre: aumento tariffe ha solo drenato risorse dai consumi”

“Ho sempre praticato la concertazione in modo maniacale: per arrivare alla stesura del Puc, da assessore, feci 74 incontri pubblici, mentre per la misura del Pnrr che ho curato e per il tavolo sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro ho portato avanti un lavoro di partenariato molto stretto. Non lo faccio per far contento qualcuno, ma perché sono fermamente convinto che l’interlocuzione con i diretti interessati, nonostante la fatica iniziale, produce una programmazione più duratura ed efficace di quella autarchica”. E’ questo uno dei passaggi dell’Andrea Orlando pensiero che ha maggiormente catturato l’attenzione dei rappresentanti delle associazioni di categoria durante l’incontro che si è svolto questo pomeriggio nella Sala Marmori della Camera di commercio.

Dopo aver ascoltato la scorsa settimana la posizione di Marco Bucci sui temi dell’economia locale, infatti, i rappresentanti di Confartigianato, Confcommercio, Cna e Confesercenti, che nello Spezzino sono ancora riuniti in Rete imprese, hanno presentato al candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione i temi contenuti nel documento che sintetizza le istanze di miglia e miglia di imprese piccole e medie sparse per il territorio provinciale.

Tra i temi principali, illustrati dal portavoce di Rete imprese e responsabile delle categorie di Confartigianato Nicola Carozza, quelli della semplificazione normativa e del rafforzamento dell’integrazione tra formazione e imprese, sottolineando il buon rendimento dei fondi di garanzia finanziati negli anni scorsi e oggi in attesa di nuova liquidità.

“Oltre al sostegno agli enti di formazione – ha spiegato Carozza – riteniamo sia utile la reintroduzione dei voucher formativi, così da poter dare una risposta nei casi singoli che non rientrano nei grandi flussi”.

E ancora grande attenzione al progetto del nuovo ospedale – che riguarda gli imprenditori in quanto cittadini ma anche in qualità di titolari di strutture di accoglienza – e soprattutto al piano finanziario col quale è stato affidato l’appalto, che prevede un canone che Asl dovrà corrispondere per oltre 30 anni al privato che realizzerà l’immobile. La domanda delle associazioni è: ridurrà i servizi sanitari a favore della popolazione?

“I piccoli centri attraversano grandi difficoltà nel mantenimento di un tessuto commerciale e di servizi che sono di fatto presidi sociali”, ha proseguito Carozza, mettendo sul tavolo un altro argomento, seguito a ruota da quello delle concessioni per ai balneari: “Sulla Bolkestein siamo aperti a un adeguamento del mercato, ma serve una normativa di riferimento unitaria ed è necessario che la Regione si faccia tramite delle vertenze degli imprenditori in questa partita. Infine – ha concluso Carozza – c’è il grande tema del turismo di massa e della carenza abitativa: è giusta la crescita del comparto extralberghiero per sopperire alla mancanza di hotel di grandi dimensioni, ma serve regolamentazione gli appartamenti ammobiliati a uso turistico, mentre per quel che riguarda il Cinque Terre express pensiamo sia necessario intervenire sulla tariffazione riducendo anche il numero delle giornate di fascia alta”.

