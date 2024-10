“Parlami di Alberto. Un incontro indimenticabile”. Un pomeriggio alla Beghi dedicato alla memoria di don Zanini

“Parlami di Alberto. Un incontro indimenticabile”. Sono le parole scelte dagli organizzatori dell’incontro che si terrà venerdì pomeriggio nell’Auditorium della Beghi alla Spezia dalle 17. Sarà un momento per ricordare l’impegno e la vita del giovane salesiano scomparso prematuramente nel 1992 a seguito di un incidente di montagna avvenuto sul Sagro.

A disquisire sulla figura di don Zanini saranno il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, Pierluigi Castagneto giornalista, insegnante e studioso di storia medievale Pierluigi Castagneto e Ubaldo Casotto giornalista e scrittore, laureato in filosofia a Torino è autore di programmi televisivi ed è stato redattore de “Il Foglio”. I due giornalisti sono autori di due importanti testi riguardanti la figura di don Zanini.

Castagneto è autore del volume “Cronaca di una nascita. Don Alberto Zanini” edito da Ares edizioni. In particolare nel racconto del professore emergono “la storia, la vita, l’umanità, la fede, la passione educativa, il dramma di un giovane prete di Monterosso, parroco a Vernazza, che ha lasciato un segno nelle Cinque Terre”. Il giovane sacerdote scomparso rivive nelle pagine dell’autore, concentrate sugli ultimi istanti, attraverso gli occhi dei suoi compagni di escursione. La sorella Beatrice nel libro racconta anche i momenti salienti della vita del sacerdote: gli affetti, l’incontro con Comunione e Liberazione, la vocazione, il sacerdozio, l’ultimo incarico ministeriale nella parrocchia di Vernazza. Per don Alberto è stata aperta la causa di beatificazione.

