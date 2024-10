Pioggia, incidenti e manifestazioni: mattinata da incubo per la viabilità da Staglieno a Sampierdarena

Genova. Mattinata da incubo per la viabilità cittadina tra pioggia, manifestazioni e incidenti. I maggiori problemi nella zona di Staglieno e di Marassi, dove la concomitanza con il mercato settimanale ha reso la situazione ancora più complessa.

I primi problemi intorno alle 7 in via Piacenza, all’altezza delle Gavette, dove un uomo è stato investito da un’auto. Nell’impatto non è rimasto gravemente ferito, e dopo essere stato soccorso da ambulanza e automedica è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Martino. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità in direzione centro, aggravate da un secondo incidente con un ferito (lieve) avvenuto poco prima delle nove all’altezza di ponte Carrega.

