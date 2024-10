Podismo/ Venerdì 1 novembre alla Tigullio Run di 10 chilometri

Dall’ufficio stampa di Tigullio Run

Tutto pronto per il grande appuntamento della 10Km Tigullio Run, il Campionato ligure master di dieci chilometri su strada in programma venerdì 1° novembre. I Maratoneti del Tigullio Chiavari invitano tutti a prendere parte a una manifestazione unica nel conciliare agonismo e panoramicità, unica nell’attraversare quattro comuni (nell’ordine: Lavagna, San Salvatore di Cogorno, Carasco e Chiavari ) con un messaggio di unione fra diverse realtà e riscoperta del territorio a passo di corsa. Due possibilità: o competitiva valida come campionato ligure master della distanza su strada, o non competitiva / family run. Con partenza alle ore 10 da corso Genova a Lavagna, si percorre la sponda sinistra dell‘ Entella , un’oasi pedonale e anche faunistica, per inoltrarsi nel territorio di San Salvatore di Cogorno, dalle meraviglie architettoniche, si va a Carasco, e quindi si arriva sulla Piastra del Porto di Chiavari con vista su un mare che, anche d’autunno, ha un fascino particolare. Dal fiume, all’oasi faunistica, al mare, quando mai, cari amici podisti o runner, trovate una simile varietà di panorami che eleva il tasso di positiva adrenalina? E allora iscrivetevi! La quota di iscrizione è di 25 euro per il campionato regionale master, di 10 euro per la non competitiva/family run: modalità on line su www.irunning.it/10KMTRchiavari o scrivendo a info.irunning@gmail.com (cell. 3495943151 ) .Ci si potrà iscrivere anche sul luogo della partenza con la quota di 30 euro per il campionato regionale master, di 10 euro per non competitiva/family run. La manifestazione è organizzata dai Maratoneti Tigullio con il patrocinio dei comuni di Lavagna, Chiavari, San Salvatore di Cogorno e Carasco. Pacco gara per tutti, in particolare gadget tecnico Crazy per la Competitiva. Verranno premiati i primi cinque assoluti donne e uomini, i primi tre di categoria donne e uomini Fidal di giornata e i primi tre di categoria Master donne e uomini liguri . La gara vuole anche rivitalizzare il ponte del 1° novembre creando un momento significativo nel connubio fra turismo e sport.

» leggi tutto su www.levantenews.it