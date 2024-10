Re Carlo III d’Inghilterra al concerto londinese del premio Paganini con Simon Zhu e il Cannone

Londra. A rendere ancor più straordinario il concerto londinese del Premio Paganini con Simon Zhu e il Cannone, a fianco della Lso iretta da Antonio Pappano, è stata la presenza, tenuta riservatissima sino all’ultimo momento, del re d’Inghilterra Carlo III.

Un momento storico, a 44 anni da quel 16 ottobre 1980 in cui la Regina Elisabetta II e il Duca di Edimburgo, in visita ufficiale a Genova, vennero omaggiati dal celebre violinista genovese Renato De Barbieri, noto come il Paganini del ‘900, di uno speciale concerto con il Cannone.

