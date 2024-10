Samp in cerca di riscatto a Cesena: giovedì c’è ‘Serie B Social Club’

Archiviato il week-end delle nazionali che hanno interrotto il campionato, la Serie B è pronta a tornare con Spezia, Pisa, Carrarese e Sampdoria tra le protagoniste. Una decina di giorni di riposo che hanno permesso alle quattro squadre di recuperare alcuni infortunati e lavorare su quello che fin qui non ha funzionato nel primo quinto di campionato giocato.

Si preannuncia una domenica storica per la Carrarese, che proprio durante questa sosta ha ottenuto l’ok per il rientro a casa: la partita contro il Mantova di questo week-end, infatti, non sarà più giocata a Pisa ma allo Stadio Dei Marmi, per la prima volta in Serie B visto che nell’ultima apparizione dei marmiferi il teatro di casa era la Fossa dei Leoni. Una sosta da capolista in solitaria invece per il Pisa di Filippo Inzaghi, atteso dall’ostico incrocio di Bolzano contro il Sudtirol, tra le sorprese di questa prima fase di campionato.

