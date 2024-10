Dalla Direzione artistica del Sibelius Festival

Per gravi e improrogabili motivi legati all’allerta meteo arancione, prevista per domani, il concerto del M° Folke Graesbeck – così come altri eventi – che si sarebbe dovuto svolgere domani sera, nell’ambito del Festival Sibelius, è annullato e rinviato al prossimo anno, per la X Edizione del Sibelius Festival – Golfo del Tigullio e Riviera .

» leggi tutto su www.levantenews.it