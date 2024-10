‘Santa’: corso Matteotti, rigonfiamento dell’asfalto

Intervento dei vigili del fuoco in Corso Matteotti, la strada che collega il centro alla frazione di San Siro, dove l’ asfalto, in corrispondenza di un attraversamento pedonale, appare stranamente “rigonfiato” d’acqua. La strada è stata transennata, il tratto interessato dal problema chiuso e la viabilità modificata da e verso il centro città. Si cercano le cause del fenomeno, che non sarebbe però legato al passaggio del torrente San Siro: il controviale non sembra infatti coinvolto dal problema. Oltre ai vigili del fuoco di Rapallo, ancora al lavoro,sul posto sono presenti carabinieri, il vicecomandante di PL, un funzionario dell’area tecnica e il consigliere incaricato alla Protezione Civile Nicholas Brondi. Per quanto concerne l’allerta, la situazione, ad ora, è sotto controllo.

