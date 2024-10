Genova. Uno sciopero di 24 ore in tutta Italia con presidio davanti ai varchi di San San Benigno e Albertazzi, che risultano chiusi da questa mattina all’alba. Lo hanno proclamato il coordinamento porti Usb e, a Genova, l’Usb lavoro privato del porto.

Bloccato l’accesso ai mezzi per le operazioni in entrata e in uscita. Le ripercussioni si stanno facendo sentire nell’area circostante con traffico in tilt in via Di Francia, lungomare Canepa, sulla Sopraelevata. La giornata di pioggia non aiuta.

