Scompenso cardiaco: al via in Liguria il progetto per garantire cure sempre più mirate, rapide e appropriate

Liguria. “La Liguria ti prende a cuore” e lo fa con un progetto concreto, avviato con una delibera approvata oggi da Alisa. Si tratta di un progetto che affronta una delle sfide più importanti per la salute dei cittadini: lo scompenso cardiaco. Questo nuovo modello organizzativo nasce dalla volontà dell’assessorato alla sanità di Regione Liguria e di Alisa che hanno creduto sin dal primo momento in questo progetto.

“Il nostro impegno – afferma l’assessore alla sanità di Regione Liguria – è quello di rendere ogni cura appropriata e personalizzata. Attraverso l’identificazione dei bisogni di ciascun paziente, infatti, possiamo adattare l’assistenza, garantendo che ognuno riceva l’attenzione necessaria in base al proprio stato di salute. Questo significa cure più mirate, più efficaci e più rapide. Verranno così realizzati ambulatori specializzati solo per lo scompenso cardiaco, in modo da organizzare meglio le visite e ridurre i tempi di attesa. In questo modo i pazienti faranno meno fatica a prenotare, seguendo un programma periodico di visite ed esami”.

» leggi tutto su www.ivg.it