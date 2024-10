Silvestri: “Basta proclami sulla sanità, si pensi a costruire il Felettino e alle case di comunità”

“Sulla sanità, come sul resto, bisognerebbe evitare i proclami. Ad esempio, il fatto che il nuovo servizio di Elisoccorso all’aeroporto di Sarzana per il Levante ligure, più volte preannunciato da Toti, non sia mai partito, è uno schiaffo all’intelligenza dei cittadini e anche una speculazione politica che il centrodestra ha fatto sul bene più prezioso: la salute”. Così Alessandro Silvestri, candidato del Pd alle Regionali per Andrea Orlando Presidente, interviene sui temi del momento. “Questa è la premessa – continua Silvestri – Nella sostanza sorge spontanea una domanda: normalmente l’elisoccorso è una sorta di ambulanza più veloce concepita per facilitare l’accesso alle strutture ospedaliere. Da noi il grande assente continua ad essere l’ospedale del Felettino, per cui secondo me, anziché fare annunci su Servizi che poi non decollano, come è stato fatto negli ultimi anni, sarebbe più serio concentrarsi sulla risoluzione del problema principale, che è l’avvio dei lavori dell’ospedale del Felettino. Soltanto allora si potrà parlare in maniera credibile di servizi collaterali qual è l’Elisoccorso. L’annuncio dell’elisoccorso in questo momento diventa quasi grottesco, sembra l’annuncio di un servizio per scappare dalla sanità spezzina che non funziona, anziché quella di facilitare il soccorso alle persone infortunate”.

“Inoltre – conclude Silvestri – da quanto emerge nel 7º rapporto della Fondazione Gimbe sul servizio sanitario nazionale, per quanto concerne gli obiettivi del Pnrr, mi risulta che, rispetto alle 32 case delle comunità da attivare entro due anni in Liguria, ne siano state dichiarate attive al momento solo 1 pari al 3% del totale, sotto alla media nazionale del 19%. Dobbiamo impegnarci affinché le case di comunità vengano realizzare e riempite di servizi, per avvicinare i servizi di prossimità alle persone e alleggerire il pronto soccorso. Come sindaco del Comune di Luni ho concretamente contribuito a creare le condizioni per la realizzazione del nuovo distretto che ospiterà proprio una di queste case di comunità. Adesso è necessario assumere il personale per far sì che queste strutture eroghino concretamente prestazioni sanitarie e non diventino una specie di “reception” degli ospedali”.

