Torneo Simonini di boccette con 159 iscritti, la spunta l’asso Davide Malaspina

Scenario del torneo Simonini l’Arci Follo, “tempio” degli atleti del gioco del biliardo sportivo specialità boccette, che dal 31 settembre al 9 ottobre 2024 hanno dato vita a un esaltante torneo individuale con ben 159 atleti ai nastri di partenza. Sotto la regia dei dirigenti coordinati dal presidente del sodalizio Massimo Zafuto, la manifestazione ha attirato i migliori giocatori e appassionati del comparto della Spezia e e Massa Carrara.

Il torneo inizia senza esclusioni di colpi (alle biglie s’intende) in una girandola di duelli nei quali i campioni della “vecchia generazione” mantengono la supremazia sulle nuove forze giovanili emergenti, Giacomo Alfreducci del Bar Centrale e Franco Carbone dell’As Follo. Le batterie a eliminazione diretta hanno dato 19 partecipanti ai gironi finale, divisi dopo sorteggio in quattro batterie da cui emergevano Enno Ponzanelli–Diego Malaspina, entrambi ABS Sarzana un incontro in famiglia e Danilo Senivilla (As Follo) contro Lorenzo Guastini (Bar Centrale ABS).

