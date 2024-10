Zoagli. Solari: “Strade frazionali, quante criticità”

Dal Capogruppo Consigliare di Zoagli nel Cuore, Gian Giacomo Solari

Le strade che conducono o percorrono le frazioni a Zoagli presentano tutte delle criticità: via Solari e Queirolo che conduce alla frazione di Semorile ha quasi sempre la cunetta piena di fogliame e pietre, in questo momento è abbastanza pulita in quanto i tecnici del comune l’hanno pulita il mese scorso, anziché “Aprica” ditta appaltatrice che dovrebbe pulirle con la spazzatrice, mentre la vegetazione sporge nella strada costringendo i pedoni, parecchi specialmente nel periodo estivo, a camminare in mezzo alla strada a loro rischio e pericolo e le auto e specialmente i pulmini AMT e i furgoni a rigarsi la carrozzeria. La strada che attraversa la frazione di Sant’Ambrogio in località Mexi presenta ultimamente, oltre al cedimento, una grossa buca, il cedimento è pericoloso specialmente per i motociclisti, questo pericolo è già stato segnalato da tempo, per non parlare di via San Pietro che dalla via Aurelia porta alla frazione di San Pietro, strada stretta con doppio senso, molto trafficata, con ringhiere fatiscenti; è assurdo che l’amministrazione comunale in carica dal 2020 non abbia portato a termine via dei Tessitori che collegherebbe San Pietro con Parazzuolo-Zoagli centro e permetterebbe ai bus AMT di collegare Zoagli centro con Chiavari via San Pietro, per terminarla manca solo il progetto esecutivo e una spesa di ca 600/700mila euro. Se si faceva un lotto ogni anno ora sarebbe finita, i 450mila euro spesi per comprare due appartamenti delle case popolari da ristrutturare era meglio spenderli in questa strada che serve alla comunità. Sarebbe opportuno che ogni anno venisse inseriti a bilancio una somma per sistemare buche, avallamenti ecc.

» leggi tutto su www.levantenews.it