A Pontremoli grande successo per la 13esima edizione delle Giornate Fai d’Autunno

Sabato 12 e domenica 13 Ottobre si è svolta la 13esima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa edizione, la manifestazione di punta del FAI ha dato l’opportunità di scoprire e riscoprire tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 700 luoghi inaccessibili in oltre 360 città italiane. Le Giornate FAI (sia di Primavera che d’Autunno), da qualche anno, sono ormai diventate il simbolo di una vocazione collettiva che anima i volontari del gruppo FAI di Massa – Carrara il cui obiettivo è e rimane quello di continuare a valorizzare l’incredibile patrimonio culturale ed artistico della Provincia. Negli anni il gruppo FAI di Massa Carrara ha collezionato innumerevoli successi di aperture (tra cui il sito archeologico di Fossacava, il treno ospedale Cento Porte della Croce Rosse Italiana presso il Codam di Marina di Massa, Villa Dosi Delfini a Pontremoli, l’Accademia di Belle Arti di Carrara ed il Rifugio Antiaereo della Martana) che sono culminati con l’incredibile record che si è registrato quest’anno per le aperture straordinarie della Centrale Edison di Teglia e della Dimora Storica Ca’ di Piazza di Pontremoli. In due sole giornate, infatti, i due siti hanno avuto un afflusso complessivo di circa 1300 visitatori provenienti non solo dalle zone limitrofe della provincia ma da tutta Italia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com