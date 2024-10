Aidea lancia un corso gratuito per volontari culturali

Aidea La Spezia presenta un corso per volontari culturali. Organizzato dall’associazione, il corso è finanziao dal centro Vivere insieme. Lunedì 28 ottobre ore 15.00 avrà luogo il primo incontro, destinato a volontari, o aspiranti tali, presso associazioni o altri enti del terzo settore, e aperto anche a studenti impegnati in associazioni di volontariato o che desiderano diventarlo.

“Il corso è rivolto a tutti coloro che amano l’arte e i beni culturali, in particolare della nostra provincia, e sentono il desiderio di conoscerli meglio e farli conoscere ad altri – spiegano da Aidea -. Un percorso di formazione, informazione ed orientamento per i volontari che desiderano avvicinare tutti alla cultura impegnandosi nella promozione di attività culturali, in particolare presso enti, centri e realtà aggregative che hanno bisogno di un arricchimento culturale”.

