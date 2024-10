Alla Firmafede una giornata per presentare alle scuole i servizi educativi di musei, biblioteche e associazioni

Martedì 22 ottobre 2024 la Fortezza Firmafede di Sarzana si apre ai musei del territorio e alle scuole. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la Direzione Regionale Musei Nazionali della Liguria organizza un open day dedicato a insegnanti e operatori educativi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, durante il quale sarà presentata l’offerta formativa che i musei del territorio mettono a disposizione delle scuole.

Ad animare la giornata saranno quindi i Servizi Educativi dei siti statali delle provincie di Genova e della Spezia, ossia il Museo archeologico nazionale di Chiavari, il Museo nazionale e zona archeologica di Luni, Villa Romana del Varignano a Portovenere, il Castello di San Terenzo a Lerici e le Fortezza Firmafede e Fortezza di Sarzanello, a Sarzana, e i Musei Nazionali di Genova. Inoltre, nella stessa giornata saranno presenti anche musei civici, biblioteche, associazioni e partner culturali del territorio del Tigullio, della Lunigiana e dell’alta Toscana che si sono resi disponibili ad illustrare, con stand dedicati, i propri laboratori didattici.

“La scuola rappresenta da sempre un’interlocutrice essenziale e privilegiata per il mondo dei musei, ed è per questo che, come Direzione Regionale Musei Nazionali della Liguria, siamo costantemente impegnati a individuare strumenti che possano connettere l’offerta educativa museale con il mondo scolastico. -sottolinea il direttore regionale, Alessandra Guerrini -. L’ambizioso obiettivo di questa giornata è offrire a insegnanti e personale educativo coinvolto

nella formazione di bambini e giovani una panoramica completa delle opportunità formative disponibili in tutti i musei del territorio, non solo in quelli gestiti direttamente da noi, creando al contempo una rete tra la nostra istituzione e altre realtà affini che si occupano di valorizzazione del patrimonio culturale”.

“Questo incontro è di grande importanza – afferma Valentina Fiore, coordinatrice dei Servizi Educativi della Drmn Liguria – poiché mira a rafforzare il legame tra i musei e le istituzioni scolastiche del territorio, con l’obiettivo di costruire insieme percorsi di crescita e sviluppo condivisi per le comunità e i visitatori del futuro”.

La giornata si terrà martedì 22 ottobre dalle 14.00 alle 18.00 e sarà organizzata in due parti:

– dalle 14 alle 16 musei e operatori culturali aderenti prenderanno parte a una tavola rotonda, aperta anche a insegnanti e operatori turistici, il cui focus saranno le buone pratiche di gestione nei sistemi e nelle reti museali esistenti, un importante momento di confronto per immaginare iniziative di valorizzazione e promozione da affrontare in una prospettiva coordinata;

– dalle 16 alle 18 i partecipanti potranno liberamente visitare gli stand allestiti negli spazi della Fortezza, in cui i musei aderenti all’iniziativa presenteranno le offerte didattiche per il prossimo anno scolastico.

